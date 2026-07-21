Омбудсмен Лубинец: 90% мобилизации на Украине происходит с нарушениями

Около 90% мобилизационных мероприятий на Украине сопровождаются прямыми нарушениями установленных процедур. Такое заявление сделал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, подчеркнув незаконность действий силовиков на улицах.
«Военные не имеют права проверять документы, которые подтверждают личность… Они не имеют права останавливать автомобили, устанавливать блокпосты, останавливать любого человека и без объяснений вытягивать человека из автомобиля», — заявил омбудсмен в интервью изданию «Новости.LIVE».
Кроме того, Лубинец потребовал от Министерства обороны Украины запретить военным носить балаклавы и скрывать знаки различия, чтобы можно было устанавливать личности правонарушителей.
Ранее сайт KP.RU рассказал о том, как на Украине неофициально началась мобилизация женщин.