Омбудсмен Лубинец: 90% мобилизации на Украине происходит с нарушениями

«Военные не имеют права проверять документы, которые подтверждают личность… Они не имеют права останавливать автомобили, устанавливать блокпосты, останавливать любого человека и без объяснений вытягивать человека из автомобиля», — заявил омбудсмен в интервью изданию «Новости.LIVE».