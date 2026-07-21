Шестеро мужчин из Братска ушли служить по контракту в зону СВО

— Вы приняли ответственное решение — пойти защищать рубежи нашей Родины. Служите с честью и достоинством! Мы ждем вас с Победой! — сказал он. По традиции мужчинам передали парадный и полевой шевроны с гербом города и флаги Братска, а также вручили спальники и вещмешки с продовольствием на первое время.