Шестеро мужчин из Братска ушли служить по контракту в зону СВО

Шестеро мужчин из Братска торжественно ушли на военную службу. Проводы прошли у здания городской администрации. Теперь бойцы отправятся на областной сборный пункт в Шелехов, где подпишут контракт с Министерством обороны РФ. Дома их остались ждать родные и близкие.
Заместитель мэра и начальник департамента общественной безопасности Дмитрий Любенков обратился к добровольцам с напутствием.
— Вы приняли ответственное решение — пойти защищать рубежи нашей Родины. Служите с честью и достоинством! Мы ждем вас с Победой! — сказал он. По традиции мужчинам передали парадный и полевой шевроны с гербом города и флаги Братска, а также вручили спальники и вещмешки с продовольствием на первое время.
Протоиерей Андрей Дорогобид отслужил молебен и напомнил, что 21 июля — день памяти Казанской иконы Божьей матери, которая считается воинской святыней. Он пожелал бойцам мужества и сил.