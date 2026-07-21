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Шестеро мужчин из Братска ушли служить по контракту в зону СВО

Проводы прошли у здания городской администрации.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Шестеро мужчин из Братска торжественно ушли на военную службу. Проводы прошли у здания городской администрации. Теперь бойцы отправятся на областной сборный пункт в Шелехов, где подпишут контракт с Министерством обороны РФ. Дома их остались ждать родные и близкие.

Заместитель мэра и начальник департамента общественной безопасности Дмитрий Любенков обратился к добровольцам с напутствием.

— Вы приняли ответственное решение — пойти защищать рубежи нашей Родины. Служите с честью и достоинством! Мы ждем вас с Победой! — сказал он. По традиции мужчинам передали парадный и полевой шевроны с гербом города и флаги Братска, а также вручили спальники и вещмешки с продовольствием на первое время.

Протоиерей Андрей Дорогобид отслужил молебен и напомнил, что 21 июля — день памяти Казанской иконы Божьей матери, которая считается воинской святыней. Он пожелал бойцам мужества и сил.