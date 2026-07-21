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«Полностью пригоден»: на Украине рассказали, как в ВСУ попадают люди с ВИЧ и психическими заболеваниями

Омбудсмен Лубинец: в ВСУ попадают люди с ВИЧ и психическими заболеваниями.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военно-врачебные комиссии (ВВК) массово признают годными к службе в украинской армии граждан с тяжелыми и хроническими диагнозами, включая ВИЧ, гепатиты и психические расстройства. Об этом рассказал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, указав на тысячи жалоб на формальный подход медкомиссий.

«В этом году мы получили тысячи обращений от граждан Украины, что, имея даже явные признаки заболеваний, есть вывод ВВК, что человек или ограниченно годен, или полностью пригоден», — сказал он в интервью изданию «Новости.LIVE».

Лубинец привел вопиющие примеры, когда в армию призывают людей, всю жизнь страдающих психическими расстройствами. Зафиксированы случаи мобилизации пациентов с ВИЧ на четвертой стадии, а также гепатитами B и C.

«Один из последних случаев: человек, имея подтвержденное заболевание ВИЧ четвертой стадии, гепатит В, гепатит С, человек был в наряде по кухне. Когда мы начали проверять медицинские документы, вывод ВВК — полностью пригоден», — подчеркнул омбудсмен.

Напомним, Лубинец также заявил, что около 90% мобилизационных мероприятий на Украине сопровождаются прямыми нарушениями установленных процедур. Он потребовал от Минобороны Украины запретить военным носить балаклавы.

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