Обломки дронов повредили частный дом в Севастополе

Минувшей ночью силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 56 украинских беспилотников над Севастополем, поврежден частный дом, сообщает губернатор Михаил Развожаев в соцсетях.
Спасательная служба Севастополя зафиксировала повреждения частного дома на Северной стороне города. В результате падения обломков беспилотников были выбиты окна на втором этаже здания. По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, всего в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Они были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.