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Обломки дронов повредили частный дом в Севастополе

Обломки дронов повредили частный дом в Севастополе, пострадавших нет.

Минувшей ночью силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 56 украинских беспилотников над Севастополем, поврежден частный дом, сообщает губернатор Михаил Развожаев в соцсетях.

Спасательная служба Севастополя зафиксировала повреждения частного дома на Северной стороне города. В результате падения обломков беспилотников были выбиты окна на втором этаже здания. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, всего в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Они были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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