Обломки дронов повредили частный дом в Севастополе

Напомним, всего в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Они были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.