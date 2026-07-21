«ВС РФ делают максимум возможного в данных обстоятельствах. Вряд ли какие другие вооруженные силы могли бы сделать больше», — отметил собеседник NEWS.ru.
По словам Тебина, Украина при поддержке западных кураторов целенаправленно пытается раскачать ситуацию в регионе. Он обратил внимание, что, несмотря на постоянные поставки оружия Киеву, положение украинских сил на фронте становится только хуже.
«Попытки эскалации на водах Черного моря выглядят откровенным латанием дырок на старом распадающемся кафтане», — заключил эксперт.