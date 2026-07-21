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Эксперт оценил действия ВС РФ по защите акватории Черного моря

Российские военные делают все возможное, чтобы защитить акваторию Черного моря. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил директор центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Эксперт подчеркнул: ни одна армия мира не справилась бы с этой задачей эффективнее.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«ВС РФ делают максимум возможного в данных обстоятельствах. Вряд ли какие другие вооруженные силы могли бы сделать больше», — отметил собеседник NEWS.ru.

По словам Тебина, Украина при поддержке западных кураторов целенаправленно пытается раскачать ситуацию в регионе. Он обратил внимание, что, несмотря на постоянные поставки оружия Киеву, положение украинских сил на фронте становится только хуже.

«Попытки эскалации на водах Черного моря выглядят откровенным латанием дырок на старом распадающемся кафтане», — заключил эксперт.

До этого ВСУ атаковали беспилотниками гражданский танкер, находившийся на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Пожар на судне удалось потушить за несколько часов, танкер сохранил плавучесть.