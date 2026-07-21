Эксперт оценил действия ВС РФ по защите акватории Черного моря

Российские военные делают все возможное, чтобы защитить акваторию Черного моря. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил директор центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Эксперт подчеркнул: ни одна армия мира не справилась бы с этой задачей эффективнее.