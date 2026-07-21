Часть Южного берега Крыма осталась без света после беспилотных атак

«В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения Южного энергорайона в населенных пунктах ЮБК частично отсутствует подача электроэнергии», — сообщает пресс-служба компании.
Кроме того, напряженная ситуация сохраняется и на северо-западе и востоке полуострова.
Отключения происходят оперативно, в зависимости от текущего состояния энергорайонов по всей территории Крыма. Ремонтные работы, связанные с устранением аварий, проводятся в круглосуточном режиме.
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