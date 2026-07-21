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Часть Южного берега Крыма осталась без света после беспилотных атак

Ограничения электроснабжения действуют на всей территории Республики Крым.

Источник: Комсомольская правда

Южный берег Крыма частично остался без электричества 21 июля из-за атак украинских БПЛА. Об этом проинформировала компания «Крымэнерго».

«В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения Южного энергорайона в населенных пунктах ЮБК частично отсутствует подача электроэнергии», — сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, напряженная ситуация сохраняется и на северо-западе и востоке полуострова.

Отключения происходят оперативно, в зависимости от текущего состояния энергорайонов по всей территории Крыма. Ремонтные работы, связанные с устранением аварий, проводятся в круглосуточном режиме.

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