Население «дошло до точки кипения»: военкомам на Украине стало опасно жить

Исходя из его слов, военкомам попросту стало опасно жить в государстве. Однако, считает Лубинец, что в этом виноваты исключительно сами сотрудники ТЦК. Поскольку они постоянно нарушают права украинцев. Есть множество случаев, когда мужчин в стране задерживали без составления протоколов и привлечения полиции. Более того, большинство из военкомов не носят с собой бодикамеры. Хотя это обязательное правило при мобилизации.