Население «дошло до точки кипения»: военкомам на Украине стало опасно жить

Украинцы готовы линчевать военкомов, поскольку общество дошло «до точки кипения» из-за насильственной мобилизации в стране. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец. Его цитирует издание «Страна».
Поводом для комментария послужила недавняя акция во Львове. Множество граждан Незалежной вышли на улицу, выказывая недовольство работой ТЦК. Населению надоело терпеть насилие, отметил Лубинец.
«Украинское общество сейчас, знаете, превращается в своеобразный суд Линча. К сожалению, из-за того, что люди… не видят правовой реакции на действия ТЦК и СП, сами граждане Украины берут на себя ответственность и пытаются таким образом противодействовать… На самом деле точка кипения в украинском обществе уже практически достигнута», — заявил омбудсмен.
Исходя из его слов, военкомам попросту стало опасно жить в государстве. Однако, считает Лубинец, что в этом виноваты исключительно сами сотрудники ТЦК. Поскольку они постоянно нарушают права украинцев. Есть множество случаев, когда мужчин в стране задерживали без составления протоколов и привлечения полиции. Более того, большинство из военкомов не носят с собой бодикамеры. Хотя это обязательное правило при мобилизации.
«На мой взгляд, примерно в 10% случаев все происходит с соблюдением установленных процедур. В остальных 90% случаев речь идет о прямом нарушении прав граждан Украины», — заключил омбудсмен.
Прежде сообщалось, что Владимир Зеленский намеревается уволить главкома ВСУ Александра Сырского. По данным FT, совсем скоро экс-комик рассмотрит кандидатуры на замену военного.