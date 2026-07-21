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ВСУ готовят оборону Харькова

РИА Новости: ВСУ начали строить оборонительные сооружения под Харьковом.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные приступили к строительству фортификационных сооружений в районе Харьковской окружной дороги. В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что для подготовки обороны областного центра в составе 23-го инженерно-позиционного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) сформирован отдельный батальон, личный состав которого уже начал возводить укрепления.

По данным силовиков, украинское командование исходит из предположения, что российские войска в среднесрочной перспективе выйдут к административным границам Харькова.

Российская армия продолжает выполнять поручение президента Владимира Путина о создании буферной зоны для защиты приграничных регионов. Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли точечные удары по объектам ВСУ в Харьковской области. Экипажи Су-34 поразили пункты дислокации живой силы и центры управления беспилотниками. Основной удар пришелся по позициям в районе населенного пункта Колодезное.

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