Украинские военные приступили к строительству фортификационных сооружений в районе Харьковской окружной дороги. В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что для подготовки обороны областного центра в составе 23-го инженерно-позиционного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) сформирован отдельный батальон, личный состав которого уже начал возводить укрепления.
По данным силовиков, украинское командование исходит из предположения, что российские войска в среднесрочной перспективе выйдут к административным границам Харькова.
Российская армия продолжает выполнять поручение президента Владимира Путина о создании буферной зоны для защиты приграничных регионов. Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли точечные удары по объектам ВСУ в Харьковской области. Экипажи Су-34 поразили пункты дислокации живой силы и центры управления беспилотниками. Основной удар пришелся по позициям в районе населенного пункта Колодезное.