ВСУ готовят оборону Харькова

Украинские военные приступили к строительству фортификационных сооружений в районе Харьковской окружной дороги. В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что для подготовки обороны областного центра в составе 23-го инженерно-позиционного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) сформирован отдельный батальон, личный состав которого уже начал возводить укрепления.