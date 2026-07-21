БПЛА атаковали Сочи: пострадал семилетний ребёнок

Однако уже через несколько минут стало известно о последствиях атаки. В 10:51 оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Сочи пострадал семилетний ребёнок. Девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания всей необходимой помощи. По данным властей, угрозы её жизни нет, состояние оценивается как стабильное.
Фрагменты сбитого беспилотника упали на территории храма в центральном районе Сочи. На месте происшествия сразу развернулись оперативные и специальные службы, которые обследуют территорию, собирают обломки и оценивают возможные повреждения инфраструктуры.