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БПЛА атаковали Сочи: пострадал семилетний ребёнок

Утро 21 июля в Сочи снова началось с воздушной тревоги. Сирены завыли в 09:04, люди укрывались от окон и ждали отмены режима опасности. Угроза атаки беспилотников длилась более полутора часов и была снята только в 10:32, после чего в городе на некоторое время воцарилась тишина.

Однако уже через несколько минут стало известно о последствиях атаки. В 10:51 оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Сочи пострадал семилетний ребёнок. Девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания всей необходимой помощи. По данным властей, угрозы её жизни нет, состояние оценивается как стабильное.

Фрагменты сбитого беспилотника упали на территории храма в центральном районе Сочи. На месте происшествия сразу развернулись оперативные и специальные службы, которые обследуют территорию, собирают обломки и оценивают возможные повреждения инфраструктуры.

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