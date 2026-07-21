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ВС РФ дронами поразили суда снабжения ВСУ в Черном море. Видео

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры точных ударов российских дронов «Герань» и «Гербера» по судам снабжения ВСУ. Под атаку попали балкеры и сухогруз, использовавшиеся киевским режимом для скрытной доставки военных грузов. Ранее Минобороны РФ сообщало о поражении пяти судов и резервуаров с горюче-смазочными материалами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские военные с помощью ударных беспилотников «Герань» и «Гербера» нанесли серию точных ударов по морским судам, задействованным в интересах украинской армии. Кадры поражения целей, опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко.

Согласно опубликованным материалам, атаке подверглись два балкера и один сухогруз, которые использовались киевским режимом для скрытной доставки военных грузов в порт Черноморска Одесской области.

Ранее Министерство обороны России сообщало о массированном поражении логистических узлов ВСУ в Одесской области. В ходе операции российские БПЛА атаковали пять судов снабжения: два сухогруза были поражены в момент разгрузки в порту Одессы, еще три судна (два балкера и сухогруз) получили повреждения в море южнее Затоки. Также удары были нанесены по портовой инфраструктуре Черноморска и резервуарам с горюче-смазочными материалами, задействованным в интересах украинской армии.

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