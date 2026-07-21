ВС РФ дронами поразили суда снабжения ВСУ в Черном море. Видео

Ранее Министерство обороны России сообщало о массированном поражении логистических узлов ВСУ в Одесской области. В ходе операции российские БПЛА атаковали пять судов снабжения: два сухогруза были поражены в момент разгрузки в порту Одессы, еще три судна (два балкера и сухогруз) получили повреждения в море южнее Затоки. Также удары были нанесены по портовой инфраструктуре Черноморска и резервуарам с горюче-смазочными материалами, задействованным в интересах украинской армии.