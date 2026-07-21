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ВС РФ нанесли удар по компрессорной станции «Сумская». Видео

Министерство обороны опубликовало кадры удара FPV-дронов по оборудованию компрессорной станции «Сумская». Атака была проведена с использованием дронов на оптоволоконной линии управления, что обеспечило высокую точность и устойчивость к помехам. Вывод из строя этого объекта серьезно осложнит функционирование украинской газотранспортной сети.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские дроноводы FPV-дронами с управлением по оптоволокну поразили технологическое оборудование компрессорной станции «Сумская», входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины. Видео боевой работы публикует Министерство обороны РФ в официальном канале в мессенджере «Макс».

Использование дронов на оптоволоконной линии управления обеспечивает устойчивость к помехам РЭБ и позволяет наносить удары с высокой точностью. Поражение оборудования станции «Сумская» существенно затрудняет работу Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов, которое является одним из важнейших звеньев национальной газотранспортной сети.