ВС РФ нанесли удар по компрессорной станции «Сумская». Видео

Российские дроноводы FPV-дронами с управлением по оптоволокну поразили технологическое оборудование компрессорной станции «Сумская», входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины. Видео боевой работы публикует Министерство обороны РФ в официальном канале в мессенджере «Макс».
Использование дронов на оптоволоконной линии управления обеспечивает устойчивость к помехам РЭБ и позволяет наносить удары с высокой точностью. Поражение оборудования станции «Сумская» существенно затрудняет работу Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов, которое является одним из важнейших звеньев национальной газотранспортной сети.