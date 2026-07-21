ВС РФ нанесли удар по компрессорной станции «Сумская». Видео

Министерство обороны опубликовало кадры удара FPV-дронов по оборудованию компрессорной станции «Сумская». Атака была проведена с использованием дронов на оптоволоконной линии управления, что обеспечило высокую точность и устойчивость к помехам. Вывод из строя этого объекта серьезно осложнит функционирование украинской газотранспортной сети.