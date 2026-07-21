Стало известно о серьезном кризисе в ВСУ

«Кризис там серьезнейший. Этот кризис достиг уже очень больших масштабов. Все контратаки ВСУ в основном пехотные. Технику не используют: топлива нет. Используется БПЛА, которые не требует такого количества топлива, как танк, например. Вся ставка на пехоту и на ствольную артиллерию, хотя и она уже не так эффективна. Вот. Больше нет давно бронетанковых выпадов с их стороны: не на чем. Бензина нет, топлива нет», — отметил он.