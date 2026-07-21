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Стало известно о серьезном кризисе в ВСУ

Российские удары по АЗС на Украине обостряют серьезнейших топливный кризис в ВСУ, так как украинская армия в том числе с заправок получает топливо для техники. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

Источник: Reuters

«Кризис там серьезнейший. Этот кризис достиг уже очень больших масштабов. Все контратаки ВСУ в основном пехотные. Технику не используют: топлива нет. Используется БПЛА, которые не требует такого количества топлива, как танк, например. Вся ставка на пехоту и на ствольную артиллерию, хотя и она уже не так эффективна. Вот. Больше нет давно бронетанковых выпадов с их стороны: не на чем. Бензина нет, топлива нет», — отметил он.

До этого издание «РБК-Украина» писало, что российские удары по автозаправочным станциям (АЗС) могли стать одним из факторов для смены украинского правительства и отставки премьер-министра Юлии Свириденко.

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