ВС РФ нанесли удары по объектам логистики ВСУ в порту Одессы

Вооруженные силы России минувшей ночью продолжили наносить целенаправленные удары по морской логистике противника. Целью атаки стала портовая инфраструктура в Одессе, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.
По данным Минобороны, для поражения целей применялось высокоточное оружие воздушного базирования.
«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту “Одесса” поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ», — добавили в ведомстве.