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ВС РФ нанесли удары по объектам логистики ВСУ в порту Одессы

Минобороны РФ подтвердило ночной удар по порту Одессы. Высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Атака стала продолжением целенаправленных ударов по морской логистике противника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы России минувшей ночью продолжили наносить целенаправленные удары по морской логистике противника. Целью атаки стала портовая инфраструктура в Одессе, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.

По данным Минобороны, для поражения целей применялось высокоточное оружие воздушного базирования.

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту “Одесса” поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ», — добавили в ведомстве.

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