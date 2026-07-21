ВС РФ установили контроль над Волоховским в Харьковской области

Российская группировка войск «Север» в результате успешных наступательных действий установила контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Волоховское Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.
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