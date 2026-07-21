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ВС РФ установили контроль над Волоховским в Харьковской области

Минобороны РФ подтвердило взятие под контроль села Волоховское в Харьковской области. Подразделения группировки «Север» продолжают активное продвижение в регионе. Населенный пункт перешел под контроль российских войск в ходе успешного наступления.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Север» в результате успешных наступательных действий установила контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Волоховское Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.

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