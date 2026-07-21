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Системы ПВО за сутки сбили семь ракет «Фламинго» и 655 беспилотников

Минобороны РФ опубликовало сводку о работе ПВО за минувшие сутки. Сообщается об уничтожении 655 украинских беспилотников самолетного типа. Также перехвачены семь крылатых ракет «Фламинго», 11 управляемых авиабомб и восемь снарядов американской РСЗО HIMARS.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 655 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехватили семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 11 управляемых авиабомб и восемь снарядов американской РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, семь крылатых ракет большой дальности “Фламинго” и 655 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке российского военного ведомства.

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