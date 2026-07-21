Системы ПВО за сутки сбили семь ракет «Фламинго» и 655 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 655 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехватили семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 11 управляемых авиабомб и восемь снарядов американской РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, семь крылатых ракет большой дальности “Фламинго” и 655 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке российского военного ведомства.