Бойцы «Севера» нанесли поражение бригадам ВСУ в зоне СВО

Российская группировка войск «Север» нанесла поражение украинским военным в различных районах Харьковской и Сумской областей. За минувшие сутки противник потерял свыше 295 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Черноглазовка, Новоалександровка, Рубежное и Черное Харьковской области. Также в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Храповщина, Новая Сечь, Рыжевка и Могрица.
«ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, зенитный ракетный комплекс, два артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град” и станцию радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.