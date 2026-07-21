Бойцы «Севера» нанесли поражение бригадам ВСУ в зоне СВО

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Черноглазовка, Новоалександровка, Рубежное и Черное Харьковской области. Также в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Храповщина, Новая Сечь, Рыжевка и Могрица.