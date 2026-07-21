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Бойцы «Севера» нанесли поражение бригадам ВСУ в зоне СВО

В Минобороны РФ рассказали о поражении двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял свыше 295 военнослужащих, а также артиллерийские орудия и боевую машину РСЗО «Град». Удары наносились в районах нескольких населенных пунктов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Север» нанесла поражение украинским военным в различных районах Харьковской и Сумской областей. За минувшие сутки противник потерял свыше 295 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Черноглазовка, Новоалександровка, Рубежное и Черное Харьковской области. Также в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Храповщина, Новая Сечь, Рыжевка и Могрица.

«ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, зенитный ракетный комплекс, два артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град” и станцию радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.

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