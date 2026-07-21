Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение украинским военным в различных районах Харьковской области и ДНР. За минувшие сутки противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Щурово Донецкой Народной Республики, а также Комаровка, Благодатовка, Ольговка и Изюм Харьковской области.
«Потери противника составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.