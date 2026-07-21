Бойцы «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовало данные о действиях группировки «Запад», которая заняла новые рубежи в зоне спецоперации. В ведомстве отметили, что удары наносились по живой силе и технике противника в районах Изюма и Щурово. ВСУ потеряли 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.