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Минобороны отчиталось о продвижении «Южной» группировки в ДНР

Минобороны РФ сообщило об успешных действиях «Южной» группировки в ДНР. Подразделения улучшили позиции по переднему краю и поразили формирования ВСУ в семи населенных пунктах. В результате боев противник потерял более 195 человек, две боевые бронированные машины и три артиллерийских орудия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР. За минувшие сутки противник потерял более 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Славянск, Николайполье, Беленькое, Стародубовка, Краматорск, Николаевка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики.

«За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 30 автомобилей и три артиллерийских орудия», — добавили в Минобороны РФ.