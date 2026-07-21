Минобороны отчиталось о продвижении «Южной» группировки в ДНР

Минобороны РФ сообщило об успешных действиях «Южной» группировки в ДНР. Подразделения улучшили позиции по переднему краю и поразили формирования ВСУ в семи населенных пунктах. В результате боев противник потерял более 195 человек, две боевые бронированные машины и три артиллерийских орудия.