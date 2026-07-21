Минобороны отчиталось о продвижении «Южной» группировки в ДНР

Российская «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР. За минувшие сутки противник потерял более 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Славянск, Николайполье, Беленькое, Стародубовка, Краматорск, Николаевка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики.
«За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 30 автомобилей и три артиллерийских орудия», — добавили в Минобороны РФ.