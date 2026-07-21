Группировка «Центр» улучшила позиции и нанесла удары по ВСУ

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Группировка войск «Центр»: чем занимается и на каком направлении

Группировка войск «Центр» — одно из оперативно-стратегических объединений Вооруженных сил России, задействованных в ходе специальной военной операции. Она объединяет соединения и воинские части различных видов и родов войск, выполняющих задачи на одном из ключевых направлений. В материале — главное по теме.