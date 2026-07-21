Группировка «Центр» улучшила позиции и нанесла удары по ВСУ

Российская группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР и Днепропетровской области. За минувшие сутки противник потерял до 355 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Ивановка, Димитровка Днепропетровской области, а также Сергеевка, Анновка, Светлое, Белицкое и Доброполье Донецкой Народной Республики.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.