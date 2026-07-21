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Группировка «Центр» улучшила позиции и нанесла удары по ВСУ

Минобороны РФ опубликовало сводку о действиях группировки «Центр» в зоне СВО. Военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Ивановки, Димитровки и Доброполья. В ведомстве уточнили, что украинские формирования потеряли за сутки 355 человек и семь автомобилей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР и Днепропетровской области. За минувшие сутки противник потерял до 355 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Ивановка, Димитровка Днепропетровской области, а также Сергеевка, Анновка, Светлое, Белицкое и Доброполье Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.

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