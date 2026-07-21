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Бойцы «Днепра» нанесли поражение бригадам ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило об успешных действиях группировки «Днепр» против ВСУ в Запорожской области. Потери противника превысили 65 человек, также ликвидированы 16 автомобилей и боевая бронированная машина. Сводка опубликована в ведомстве.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение украинским военным в различных районах Запорожской области. За минувшие сутки противник потерял более 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Веселянка и Орехов Запорожской области.

«Уничтожено более 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.

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