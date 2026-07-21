Части «Востока» продвинулись вглубь обороны противника в зоне СВО

В сводке Минобороны РФ сообщается о продвижении подразделений «Восток» в глубину обороны украинских войск. Боестолкновения зафиксированы в районах Васильковки, Великомихайловки и других населенных пунктов. Потери ВСУ за сутки составили 360 человек, а также бронетранспортер и артиллерийские орудия.