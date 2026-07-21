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Части «Востока» продвинулись вглубь обороны противника в зоне СВО

В сводке Минобороны РФ сообщается о продвижении подразделений «Восток» в глубину обороны украинских войск. Боестолкновения зафиксированы в районах Васильковки, Великомихайловки и других населенных пунктов. Потери ВСУ за сутки составили 360 человек, а также бронетранспортер и артиллерийские орудия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение украинским военным в различных районах Днепропетровской и Запорожской областей. За минувшие сутки противник потерял до 360 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Васильковка, Отришки, Коломийцы, Великомихайловка Днепропетровской области, а также Любицкое, Червоный Яр, Барвиновка, Благодатное и Зарница Запорожской области.

«Противник потерял до 360 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия», — добавили в Минобороны РФ.

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