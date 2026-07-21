Части «Востока» продвинулись вглубь обороны противника в зоне СВО

Российская группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение украинским военным в различных районах Днепропетровской и Запорожской областей. За минувшие сутки противник потерял до 360 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Васильковка, Отришки, Коломийцы, Великомихайловка Днепропетровской области, а также Любицкое, Червоный Яр, Барвиновка, Благодатное и Зарница Запорожской области.
«Противник потерял до 360 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия», — добавили в Минобороны РФ.