ВС РФ поразили базы хранения дронов и инфраструктуру ВСУ

Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также поразили места сборки и хранения дронов в 144 районах, сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, российские силы поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.