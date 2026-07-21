Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ поразили базы хранения дронов и инфраструктуру ВСУ

Военное ведомство сообщило о поражении оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией объектов топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемых ВСУ. Также нанесены удары по местам сборки и хранения дронов большой дальности.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также поразили места сборки и хранения дронов в 144 районах, сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Кроме того, российские силы поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше