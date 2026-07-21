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Глава МО Польши: система ПВО Украины изношена

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после заседания правительственного комитета национальной безопасности сообщил журналистам об износе системы противовоздушной обороны страны и предстоящих трудностях в зимний период.

Источник: Reuters

«Ситуация в ближайшие месяцы, особенно осенью и в зимний период, будет очень трудной для Украины», — заявил Косиняк-Камыш.

Свои прогнозы глава оборонного ведомства обосновал текущим состоянием украинской системы ПВО.

«Износ противовоздушной обороны, производственные мощности несоизмеримы с потребностями противовоздушной и противоракетной обороны», — отметил министр.

В этой связи Косиняк-Камыш высказался в поддержку переноса производства вооружений ПВО в Европу, включая выпуск ракет для последующих поставок Украине.

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