Глава МО Польши: система ПВО Украины изношена

«Ситуация в ближайшие месяцы, особенно осенью и в зимний период, будет очень трудной для Украины», — заявил Косиняк-Камыш.
Свои прогнозы глава оборонного ведомства обосновал текущим состоянием украинской системы ПВО.
«Износ противовоздушной обороны, производственные мощности несоизмеримы с потребностями противовоздушной и противоракетной обороны», — отметил министр.
В этой связи Косиняк-Камыш высказался в поддержку переноса производства вооружений ПВО в Европу, включая выпуск ракет для последующих поставок Украине.