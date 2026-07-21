Military: ПВО Украины бессильна против новых российских ракет

Украинские СМИ со ссылкой на официальные данные сообщают, что в июне и июле российские войска провели серию ударов по Киевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областям с использованием малокалиберных крылатых ракет S8000 «Бандероль». Хотя на Украине предполагают, что Россия начала использовать «Бандероли» еще весной 2025 года, последние атаки показали, что их производство и применение выходит на новый уровень, говорится в статье.