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Military: ПВО Украины бессильна против новых российских ракет

Российские военные развертывают на передовой новое оружие, которое сочетает в себе характеристики беспилотника и крылатой ракеты, пишет китайский портал Military.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Украинские СМИ со ссылкой на официальные данные сообщают, что в июне и июле российские войска провели серию ударов по Киевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областям с использованием малокалиберных крылатых ракет S8000 «Бандероль». Хотя на Украине предполагают, что Россия начала использовать «Бандероли» еще весной 2025 года, последние атаки показали, что их производство и применение выходит на новый уровень, говорится в статье.

S8000 «Бандероль» — это высокомодульное, недорогое тактическое оружие длиной около 5 метров, диаметром 30 сантиметров и с размахом крыльев около 2,2 метра.

По данным ГУР, «Бандероль» оснащена боевой частью массой до 150 кг, она способна преодолевать расстояние до 500 километров со скоростью более 500 км/ч. «Бандероль» оснащена разработанным в России приемником спутниковой навигации «Комета-М8», способным одновременно принимать сигналы ГЛОНАСС и GPS и обладающим чрезвычайно мощными возможностями электромагнитного противодействия.

Основным ее носителем является многоцелевой дрон «Орион», который может непрерывно находиться в воздухе до 24 часов.

Это позволяет российским военным запускать «Бандероли» за пределами зоны действия украинских систем ПВО, что не только исключает риск сбития беспилотника, но и значительно сокращает время реагирования украинской системы ПВО.

Кроме того, маленькие «Бандероли» обычно летают чрезвычайно низко — всего в нескольких десятках метров над поверхностью — и обладает меньшим радиусом поворота, чем традиционные крылатые ракеты. Украинские силы ПВО пытались перехватить их с помощью винтовых самолетов и наземной зенитной артиллерии, но эти недорогие методы перехвата оказались неэффективными против российских ракет.

К тому же, выслеживание «Бандеролей» делает украинские системы ПВО крайне уязвимыми для обнаружения и уничтожения российским огнем.

В затяжном конфликте на истощение высокоэффективные российские крылатые ракеты, такие как «Калибр» или Х-101, стоят слишком дорого и долго производятся, чтобы их можно было применять в ежедневных боевых действиях. А массовое развертывание «Бандеролей» позволит российским военным поддерживать высокую точность поражения и обойдется гораздо дешевле.

Это экономичное оружие позволит России наносить массированные удары по линии фронта и тылу с минимальными затратами.

Использование же украинской стороной дорогостоящих ракет-перехватчиков Patriot быстро истощит ее арсеналы противовоздушной обороны. А неспособность перехватить такие ракеты приведет к уничтожению ключевых тактических целей.

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