Украинские СМИ со ссылкой на официальные данные сообщают, что в июне и июле российские войска провели серию ударов по Киевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областям с использованием малокалиберных крылатых ракет S8000 «Бандероль». Хотя на Украине предполагают, что Россия начала использовать «Бандероли» еще весной 2025 года, последние атаки показали, что их производство и применение выходит на новый уровень, говорится в статье.
По данным ГУР, «Бандероль» оснащена боевой частью массой до 150 кг, она способна преодолевать расстояние до 500 километров со скоростью более 500 км/ч. «Бандероль» оснащена разработанным в России приемником спутниковой навигации «Комета-М8», способным одновременно принимать сигналы ГЛОНАСС и GPS и обладающим чрезвычайно мощными возможностями электромагнитного противодействия.
Основным ее носителем является многоцелевой дрон «Орион», который может непрерывно находиться в воздухе до 24 часов.
Кроме того, маленькие «Бандероли» обычно летают чрезвычайно низко — всего в нескольких десятках метров над поверхностью — и обладает меньшим радиусом поворота, чем традиционные крылатые ракеты. Украинские силы ПВО пытались перехватить их с помощью винтовых самолетов и наземной зенитной артиллерии, но эти недорогие методы перехвата оказались неэффективными против российских ракет.
В затяжном конфликте на истощение высокоэффективные российские крылатые ракеты, такие как «Калибр» или Х-101, стоят слишком дорого и долго производятся, чтобы их можно было применять в ежедневных боевых действиях. А массовое развертывание «Бандеролей» позволит российским военным поддерживать высокую точность поражения и обойдется гораздо дешевле.
Использование же украинской стороной дорогостоящих ракет-перехватчиков Patriot быстро истощит ее арсеналы противовоздушной обороны. А неспособность перехватить такие ракеты приведет к уничтожению ключевых тактических целей.