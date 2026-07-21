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Минобороны сообщило об ударах по портам Украины и судам снабжения ВСУ

Минобороны сообщило о серии высокоточных ударов по украинской портовой инфраструктуре. В результате атаки в Одессе и Черноморске были уничтожены объекты разгрузки, а также поражены три судна снабжения ВСУ в море.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вооруженные силы России в течение дня продолжили серию высокоточных ударов по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются для снабжения вооруженных сил Украины. Соответствующую сводку опубликовало Министерство обороны России в официальном канале в мессенджере «Макс».

Согласно данным военного ведомства, для поражения целей применялись ударные беспилотные летательные аппараты и высокоточное оружие воздушного базирования.

В результате операции были поражены следующие объекты:

  • Портовая инфраструктура: В порту Одессы уничтожены объекты, задействованные в разгрузке и хранении военных грузов. В порту Черноморска нанесен удар по цеху судоремонтного завода. В Николаевском морском торговом порту поражен сухогруз в момент разгрузки имущества для нужд ВСУ.
  • Морские цели: На морских переходах в районе Одессы (в 9, 51 и 71 километрах от города) беспилотниками поражены три судна, осуществлявших доставку снабжения для ВСУ: два сухогруза и один балкер.

Ранее, напомним, Минобороны сообщало об аналогичной операции, в ходе которой российские силы вывели из строя пять судов снабжения, топливные терминалы и объекты портовой инфраструктуры в Черноморске, что стало частью планомерной работы по уничтожению военной логистики противника.

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