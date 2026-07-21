ВС РФ уничтожили два логистических центра ВСУ в Запорожье. Видео

Российские подразделения нанесли удары по двум логистическим центрам Вооруженных сил Украины в городе Запорожье, используя ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Для поражения объектов, игравших ключевую роль в обеспечении украинской группировки, были задействованы БПЛА типа «Герань-4 Сикер» (Seeker — от англ. «искатель»). Данные аппараты оснащены одноплатным компьютером с технологией машинного зрения, которая позволяет им самостоятельно распознавать, захватывать и сопровождать цель, минимизируя влияние средств радиоэлектронной борьбы противника. В ведомстве уточнили, что целью операции стало нарушение логистических цепочек противника и сокращение возможностей по доставке военных грузов на передовую. В результате попаданий на территории грузовых терминалов возникли пожары, также уничтожено несколько единиц грузовой техники, задействованной в интересах ВСУ.
Ранее Минобороны сообщало об успешном поражении автомобильной техники украинских формирований в населенном пункте Корюковка Черниговской области, что стало частью планомерной работы по разрушению военной логистики противника в тыловых районах.