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ВС РФ уничтожили два логистических центра ВСУ в Запорожье. Видео

ВС РФ нанесли удары по двум логистическим центрам ВСУ в Запорожье с помощью ударных БПЛА. Для поражения целей применялись дроны «Герань-4 Сикер» с машинным зрением, способные самостоятельно захватывать объекты.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские подразделения нанесли удары по двум логистическим центрам Вооруженных сил Украины в городе Запорожье, используя ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Для поражения объектов, игравших ключевую роль в обеспечении украинской группировки, были задействованы БПЛА типа «Герань-4 Сикер» (Seeker — от англ. «искатель»). Данные аппараты оснащены одноплатным компьютером с технологией машинного зрения, которая позволяет им самостоятельно распознавать, захватывать и сопровождать цель, минимизируя влияние средств радиоэлектронной борьбы противника. В ведомстве уточнили, что целью операции стало нарушение логистических цепочек противника и сокращение возможностей по доставке военных грузов на передовую. В результате попаданий на территории грузовых терминалов возникли пожары, также уничтожено несколько единиц грузовой техники, задействованной в интересах ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало об успешном поражении автомобильной техники украинских формирований в населенном пункте Корюковка Черниговской области, что стало частью планомерной работы по разрушению военной логистики противника в тыловых районах.

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