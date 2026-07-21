Украину отрежут от выхода к Черному морю в ближайшее время — эксперт

«К врагу уже отказываются идти суда, страховки повышаются… Но это комплексная работа. Удары — одно. А общий страх, который мы навеваем в рамках этой ситуации на партнеров Киева, которые пользовались возможностями, в том числе вывозом зерна и так далее — это другое. И в комплексе сейчас ситуация очень печальная (для киевской власти и ВСУ — ред.)», — прокомментировал Михайлов.