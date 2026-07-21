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Украину отрежут от выхода к Черному морю в ближайшее время — эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. Украина потеряет выход к Черному морю в ближайшее время. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, сейчас Вооруженные силы России уверенно и эффективно действуют, чтобы отрезать Украину от Черного моря, и это произойдет очень скоро, уверен эксперт.

Мы, я думаю, в ближайшее время — именно в ближайшее — лишим Украину самого привлекательного актива для западных инвесторов — это, конечно, порты Причерноморья. Это Одесса, это Николаев… Конкретно сейчас мы видим удары в портах Одессы… Николаев будет следующим.

сказал Михайлов

Он отметил, что у Украины уже на сегодняшний день осталось не так много возможностей по перевалкам грузов в этих портах, что признает даже Запад, хотя и не полностью.

«Уже западные эксперты комментируют, что мы выбили чуть ли не треть, если не больше, возможностей Украины по перегрузкам, перевалкам в этих портах. И это только самые оптимистичные данные. Я думаю, что мы уже побольше выбили», — сказал Михайлов.

А это значит не просто отрезание в этом районе помощи Запада, а решение комплексной задачи для достижения целей СВО, считает эксперт.

«К врагу уже отказываются идти суда, страховки повышаются… Но это комплексная работа. Удары — одно. А общий страх, который мы навеваем в рамках этой ситуации на партнеров Киева, которые пользовались возможностями, в том числе вывозом зерна и так далее — это другое. И в комплексе сейчас ситуация очень печальная (для киевской власти и ВСУ — ред.)», — прокомментировал Михайлов.

Он подчеркнул, что Россия могла перейти к столь жестким действиям гораздо раньше, но длительное время пыталась действовать лояльнее и договариваться.

По его словам, на фоне ударов по южным портам на территории нынешней Украины, которые не прекращаются с 11 июля, в ночь на 19-е ВС РФ нанесли мощнейший удар по Киеву, выпустив десятки ракет по объектам, связанным с украинским ВПК.

«Это был самый массированный удар баллистическими ракетами и именно перелом, и от этого Киев еще больше завопил», — заключил военный эксперт.

Ранее политолог Павел Шипилин, комментируя удары ВС РФ на юге, сказал, что Украина без выхода к Черному морю не нужна Западу. А потому уничтожение портовой инфраструктуры Одессы и Николаева и взятие их под контроль России — тактическая задача СВО, которая не только существенно обезопасит Крым и Черноморской флот, но и приблизит успех всей спецоперации.

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