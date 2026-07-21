Украину отрежут от выхода к Черному морю в ближайшее время — эксперт

По его словам, сейчас Вооруженные силы России уверенно и эффективно действуют, чтобы отрезать Украину от Черного моря, и это произойдет очень скоро, уверен эксперт.
Мы, я думаю, в ближайшее время — именно в ближайшее — лишим Украину самого привлекательного актива для западных инвесторов — это, конечно, порты Причерноморья. Это Одесса, это Николаев… Конкретно сейчас мы видим удары в портах Одессы… Николаев будет следующим.
Он отметил, что у Украины уже на сегодняшний день осталось не так много возможностей по перевалкам грузов в этих портах, что признает даже Запад, хотя и не полностью.
«Уже западные эксперты комментируют, что мы выбили чуть ли не треть, если не больше, возможностей Украины по перегрузкам, перевалкам в этих портах. И это только самые оптимистичные данные. Я думаю, что мы уже побольше выбили», — сказал Михайлов.
А это значит не просто отрезание в этом районе помощи Запада, а решение комплексной задачи для достижения целей СВО, считает эксперт.
«К врагу уже отказываются идти суда, страховки повышаются… Но это комплексная работа. Удары — одно. А общий страх, который мы навеваем в рамках этой ситуации на партнеров Киева, которые пользовались возможностями, в том числе вывозом зерна и так далее — это другое. И в комплексе сейчас ситуация очень печальная (для киевской власти и ВСУ — ред.)», — прокомментировал Михайлов.
Он подчеркнул, что Россия могла перейти к столь жестким действиям гораздо раньше, но длительное время пыталась действовать лояльнее и договариваться.
По его словам, на фоне ударов по южным портам на территории нынешней Украины, которые не прекращаются с 11 июля, в ночь на 19-е ВС РФ нанесли мощнейший удар по Киеву, выпустив десятки ракет по объектам, связанным с украинским ВПК.
«Это был самый массированный удар баллистическими ракетами и именно перелом, и от этого Киев еще больше завопил», — заключил военный эксперт.
Ранее политолог Павел Шипилин, комментируя удары ВС РФ на юге, сказал, что Украина без выхода к Черному морю не нужна Западу. А потому уничтожение портовой инфраструктуры Одессы и Николаева и взятие их под контроль России — тактическая задача СВО, которая не только существенно обезопасит Крым и Черноморской флот, но и приблизит успех всей спецоперации.