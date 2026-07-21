В Укрэнерго заявили, что зима 2026−2027 будет для Украины очень сложной

В грядущем зимнем сезоне украинскую энергосистему ждут серьёзные испытания, и зима 2026−2027 для Украины может оказаться самой трудной. Об этом предупреждает национальная энергетическая компания «Укрэнерго». На данный момент, по её данным, не удалось восполнить утраченные мощности.
«Текущая ситуация побуждает к прогнозам, что следующая зима будет сложной для украинской энергосистемы», — цитирует пресс-службу компании британская Telegraph.
В «Укрэнерго» подчёркивают, что работы по восстановлению повреждённых энергетических объектов всё ещё идут, а также реализуются проекты по созданию распределительной генерации. Однако текущие объёмы не позволяют полностью компенсировать утраченную мощность крупных электростанций.
Эксперты компании предупреждают, что температура −10 градусов может стать критичной для Украины. Особенно опасной ситуация становится в период продолжительных морозов. За шесть-восемь дней здания теряют тепло, и массовое использование обогревателей значительно увеличивает нагрузку на энергосистему зимой.
Ранее KP.RU сообщил, что на Украине призвали граждан массово переезжать в деревни на зиму из городов, чтобы выжить в период затяжных морозов без электричества и отопления.