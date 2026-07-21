В Укрэнерго заявили, что зима 2026−2027 будет для Украины очень сложной

В грядущем зимнем сезоне украинскую энергосистему ждут серьёзные испытания, и зима 2026−2027 для Украины может оказаться самой трудной. Об этом предупреждает национальная энергетическая компания «Укрэнерго». На данный момент, по её данным, не удалось восполнить утраченные мощности.