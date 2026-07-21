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Минобороны: Силы ПВО за день сбили 123 беспилотника ВСУ над Россией

Доны киевского режима направлялись в сторону России, но были вовремя перехвачены системой противовоздушной обороны.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом 21 июля, во вторник, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным российского военного ведомства, вражеские дроны самолётного типа были сбиты системой противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Черным морем.

Ранее KP.RU писал, что ВС РФ нанесли удары по портам «Одесса», «Черноморск» и «Николаев», поразив объекты инфраструктуры, которые ВСУ использовали для разгрузки и хранения военных грузов. Также был уничтожен цех судоремонтного завода и один сухогруз.

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