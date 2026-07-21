Советник главы киевского режима Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил о решающих встречах по вопросам смены правительства Украины. Об этом он сообщил в личном аккаунте в социальной сети X.
«Недавно завершилась одна почти решающая встреча, сейчас проходит другая — уже, фактически, решающая», — заявил советник Зеленского по коммуникациям.
Ранее KP.RU сообщал, что глава киевского режима объявил об очередной смене украинского правительства. Свой пост уже покинули премьер-министр страны Юлия Свириденко и глава Министерства обороны страны Михаил Федоров.
Также стало известно, что в отставку может уйти главком ВСУ Александр Сырский. При этом в Генштабе украинской армии заявили, что информация о его уходе не соответствует действительности.