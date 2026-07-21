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Советник Зеленского Литвин заявил о решающих встречах по смене правительства

Литвин заявил, что Зеленский проводит решающие встречи на фоне кадровых перестановок в правительстве Украины.

Источник: Комсомольская правда

Советник главы киевского режима Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил о решающих встречах по вопросам смены правительства Украины. Об этом он сообщил в личном аккаунте в социальной сети X.

«Недавно завершилась одна почти решающая встреча, сейчас проходит другая — уже, фактически, решающая», — заявил советник Зеленского по коммуникациям.

Ранее KP.RU сообщал, что глава киевского режима объявил об очередной смене украинского правительства. Свой пост уже покинули премьер-министр страны Юлия Свириденко и глава Министерства обороны страны Михаил Федоров.

Также стало известно, что в отставку может уйти главком ВСУ Александр Сырский. При этом в Генштабе украинской армии заявили, что информация о его уходе не соответствует действительности.

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