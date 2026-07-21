Житель ДНР через Starlink на «Бабе-яге» связался с ВС РФ и позвал на помощь

Житель Константиновки Егор Паршин воспользовался спутниковым интернетом Starlink, установленным на украинском дроне «Баба-яга», чтобы связаться с командованием 4-й бригады Южной группировки войск ВС РФ и сообщить о мирных жителях, остающихся в городе. Об этом он рассказал ТАСС.
«“Баба-Яга” подлетает, я подошел, подключился и с помощью этого написал российским военным», — сказал Паршин. По словам мужчины, он связался с российскими военными в Telegram, дав им понять, что просит помощи для мирных жителей, которые не представляют угрозы.
После его обращения к месту нахождения гражданских лиц прибыли разведчики из 1465-го полка, затем к группе вышли военнослужащие «Ахмата». Они передали людям рации, обучили их пользоваться связью и объяснили, как передвигаться по заминированной местности. Действия Паршина позволили вывести мирных жителей из опасной зоны.
Ранее KP.RU писал, что на окраине Константиновки бойцы ФСБ обнаружили и уничтожили 10 украинских диверсантов, а также ликвидировали пункт управления беспилотниками и три пункта дислокации вражеских боевиков. Город был освобожден 3 июля. Президент РФ Владимир Путин назвал Константиновку ключом к освобождению всей территории ДНР.