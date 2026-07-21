Боец мобильной огневой группы Алексей Фадеев, которая обеспечивает прикрытие ЗРК «Бук-М3» в зоне спецоперации, признался, что дождливая погода более благоприятна для несения службы.
«Я люблю дождь, потому что в такую погоду меньше летает FPV-дронов, легче стоять дежурить», — приводит слова военнослужащего 297-й гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр» сайт телеканала «Звезда».
Ранее блогер Роман Донецкий интервью радио Sputnik выразил мнение, что штурмы украинских городов Харькова, Сум и Запорожья не имеют смысла. Он обратил внимание, что ВС РФ обычно окружают такие крупные населенные пункты, а затем просто «выключают» их.
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