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Зеленский предложил уволенному Фёдорову новый пост в правительстве

Зеленский предложил экс-министру обороны Фёдорову заняться технологическим развитием.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский не намерен восстанавливать уволенного министра обороны Украины Михаила Фёдорова в должности. Фёдорову предложен новый пост в правительстве страны. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, которое разместил в своём Telegram-канале.

Зеленский не конкретизировал, какой пост предложен Фёдорову, обозначив лишь, что деятельность экс-министра будет связана с технологическим развитием.

«Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие», — сказал Зеленский.

Подробности о том, как на Украине вместе с премьер-министром отправлен в отставку молодой министр обороны Михаил Федоров, едва продержавшийся на этой позиции полгода, читайте здесь на KP.RU.

Сообщалось, что Фёдоров был уволен на фоне конфликта с главкомом ВСУ Сырским. Накануне появилась информация, что Зеленский сместил с поста и Сырского. Новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый.

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