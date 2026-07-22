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Уволены за «успехи»: Захарова иронично прокомментировала смещение с постов Сырского и Фёдорова

Захарова высмеяла уволенных Сырского и Фёдорова.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров и главком ВСУ Александр Сырский лишились своих постов за те самые якобы «успехи» на поле боя, о которых недавно заявлял Владимир Зеленский. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние кадровые решения Зеленского.

«Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые т.н. “успехи на поле боя”, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, “как чудесно потрачены деньги, но надо еще”?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Фёдоров продержался на этом посту около полугода и был отправлен в отставку.

После этого на Украине прошли массовые протесты из-за уволенного министра.

Сообщалось, что Фёдоров был уволен на фоне конфликта с главкомом ВСУ Сырским. Накануне появилась информация, что Зеленский сместил с поста и Сырского. Новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый.

Накануне Зеленский предложил уволенному Фёдорову новый пост в правительстве.

При этом западные аналитики считают, что Фёдоров метит в президенты Украины.

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