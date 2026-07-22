Уволены за «успехи»: Захарова иронично прокомментировала смещение с постов Сырского и Фёдорова

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров и главком ВСУ Александр Сырский лишились своих постов за те самые якобы «успехи» на поле боя, о которых недавно заявлял Владимир Зеленский. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние кадровые решения Зеленского.