ВС РФ вывели из строя объект в Харьковской области

Бойцы ВС России 21 июля поразили объект в Харьковской области. Ударами «Гераней» выведена из строя газоперерабатывающая установка в населенном пункте Ефремовка. Так сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов “Герань-4 сикер” по газоперерабатывающей установке в населенном пункте Ефремовка», — говорится в материале МО.
Ведомство в подтверждение опубликовало кадры воздушной атаки. Наши бойцы успешно поразили цель.
Российская армия также освободила еще один населенный пункт в Харьковской области. ВС РФ установили контроль над поселком Волоховское 21 июля. В Минобороны уточнили, что бойцы добились успеха на харьковском направлении благодаря слаженным наступательным действиям.