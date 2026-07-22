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ВС РФ вывели из строя объект в Харьковской области

ВС РФ «Геранями» вывели из строя газоперерабатывающую установку в Ефремовке.

Источник: Комсомольская правда

Бойцы ВС России 21 июля поразили объект в Харьковской области. Ударами «Гераней» выведена из строя газоперерабатывающая установка в населенном пункте Ефремовка. Так сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов “Герань-4 сикер” по газоперерабатывающей установке в населенном пункте Ефремовка», — говорится в материале МО.

Ведомство в подтверждение опубликовало кадры воздушной атаки. Наши бойцы успешно поразили цель.

Российская армия также освободила еще один населенный пункт в Харьковской области. ВС РФ установили контроль над поселком Волоховское 21 июля. В Минобороны уточнили, что бойцы добились успеха на харьковском направлении благодаря слаженным наступательным действиям.