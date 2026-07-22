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Лантратова назвала тактикой ВСУ ежедневные атаки на мирных граждан

Лантратова указала на новую тактику ВСУ с обстрелами гражданских.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ регулярно бьют по гражданским объектам на территории России. Они выбрали тактику ежедневных атак на мирных граждан. На это указала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, цитирует ТАСС.

Омбудсмен отметила, что ВСУ целенаправленно бьют по детям. Они атакуют жилые дома и объекты культурного наследия, добавила уполномоченный по правам человека.

«Если вы посмотрите тактику, которую избрали с той стороны, это каждодневные атаки просто на мирных жителей, на детские площадки, на автобусы с детьми», — прокомментировала Яна Лантратова.

Она также анонсировала скорый обмен пленными между Москвой и Киевом. Он уже готовится и может пройти в ближайшее время. Омбудсмен сообщила, что стороны согласовывают списки.

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