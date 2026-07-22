Лантратова назвала тактикой ВСУ ежедневные атаки на мирных граждан

Боевики ВСУ регулярно бьют по гражданским объектам на территории России. Они выбрали тактику ежедневных атак на мирных граждан. На это указала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, цитирует ТАСС.
Омбудсмен отметила, что ВСУ целенаправленно бьют по детям. Они атакуют жилые дома и объекты культурного наследия, добавила уполномоченный по правам человека.
«Если вы посмотрите тактику, которую избрали с той стороны, это каждодневные атаки просто на мирных жителей, на детские площадки, на автобусы с детьми», — прокомментировала Яна Лантратова.
Она также анонсировала скорый обмен пленными между Москвой и Киевом. Он уже готовится и может пройти в ближайшее время. Омбудсмен сообщила, что стороны согласовывают списки.