Зеленский рискует потерять контроль над ВСУ и страной после смены главкома

Владимир Зеленский рискует потерять контроль над ВСУ и над ситуацией в стране в целом. К таким последствиям может привести отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, считают украинские аналитки.
Так, издание «Страна» отмечает, что увольнение Сырского не входило в планы Зеленского и произошло в результате давления. Напомним, после отставки министра обороны Михаила Фёдорова на фоне его конфликта с Сырским по Украине прокатилась волна протестов.
Отставка главкома ВСУ запустила процессы политических изменений в армии, сказано в публикации. Автор считает, что новый главнокомандующий ВСУ и высший генералитет будут ориентироваться на силы, способные заставить Зеленского изменить позицию по армии, это может привести к конфликту в военной верхушке.
Напомним, Михаил Фёдоров был уволен с поста главы украинского МО на фоне конфликта с главкомом ВСУ Сырским. Накануне появилась информация, что Зеленский сместил с поста и Сырского. Новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый.
Тем временем Зеленский предложил уволенному Фёдорову новый пост в правительстве.
При этом западные аналитики считают, что Фёдоров метит в президенты Украины.