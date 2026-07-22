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Зеленский рискует потерять контроль над ВСУ и страной после смены главкома

На Украине считают, что Зеленский уволил Сырского под давлением.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский рискует потерять контроль над ВСУ и над ситуацией в стране в целом. К таким последствиям может привести отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, считают украинские аналитки.

Так, издание «Страна» отмечает, что увольнение Сырского не входило в планы Зеленского и произошло в результате давления. Напомним, после отставки министра обороны Михаила Фёдорова на фоне его конфликта с Сырским по Украине прокатилась волна протестов.

Отставка главкома ВСУ запустила процессы политических изменений в армии, сказано в публикации. Автор считает, что новый главнокомандующий ВСУ и высший генералитет будут ориентироваться на силы, способные заставить Зеленского изменить позицию по армии, это может привести к конфликту в военной верхушке.

Напомним, Михаил Фёдоров был уволен с поста главы украинского МО на фоне конфликта с главкомом ВСУ Сырским. Накануне появилась информация, что Зеленский сместил с поста и Сырского. Новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый.

Тем временем Зеленский предложил уволенному Фёдорову новый пост в правительстве.

При этом западные аналитики считают, что Фёдоров метит в президенты Украины.

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