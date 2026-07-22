Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области

В Ленинградской области ночью 22 июля ввели режим воздушной опасности. Уведомление действует с 02:35. Об этом оповестил в канале в «Макс» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Он обратился к жителям региона. По словам губернатора, на территории области возможно понижение скорости работы мобильного интернета.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал Александр Дрозденко.
Следует отметить, что такие же предупреждения выпустили для жителей соседних регионов — Псковской и Новгородской областей.
За прошлую ночь силы ПВО уничтожили 209 украинских беспилотников над регионами России. Дроны также перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.