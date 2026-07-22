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Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области

Воздушная опасность объявлена в Ленобласти ночью 22 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области ночью 22 июля ввели режим воздушной опасности. Уведомление действует с 02:35. Об этом оповестил в канале в «Макс» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Он обратился к жителям региона. По словам губернатора, на территории области возможно понижение скорости работы мобильного интернета.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал Александр Дрозденко.

Следует отметить, что такие же предупреждения выпустили для жителей соседних регионов — Псковской и Новгородской областей.

За прошлую ночь силы ПВО уничтожили 209 украинских беспилотников над регионами России. Дроны также перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.

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