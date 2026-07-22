Стало известно, какую должность предложили экс-министру обороны Украины Фёдорову

Напомним, Михаил Фёдоров был уволен с поста главы украинского МО на фоне конфликта с главкомом ВСУ Сырским. Накануне появилась информация, что Зеленский сместил с поста и Сырского. Новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый.