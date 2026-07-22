Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какую должность предложили экс-министру обороны Украины Фёдорову

Депутат Железняк: Фёдоров может стать вице-премьером или советником Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Недавно уволенный с поста министра обороны Украины Михаил Фёдоров выбирает между должностями вице-премьера или советника Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат украинской Верховной рады Ярослав Железняк.

Накануне Зеленский заявил, что предложил уволенному Фёдорову новый пост в правительстве, однако не конкретизировал, о какой именно должности идёт речь.

Напомним, Михаил Фёдоров был уволен с поста главы украинского МО на фоне конфликта с главкомом ВСУ Сырским. Накануне появилась информация, что Зеленский сместил с поста и Сырского. Новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый.

При этом украинские СМИ обсуждают мнение, что Зеленский рискует потерять контроль над ВСУ и страной после смены главкома.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше