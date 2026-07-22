Стало известно, какую должность предложили экс-министру обороны Украины Фёдорову

Недавно уволенный с поста министра обороны Украины Михаил Фёдоров выбирает между должностями вице-премьера или советника Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат украинской Верховной рады Ярослав Железняк.
Накануне Зеленский заявил, что предложил уволенному Фёдорову новый пост в правительстве, однако не конкретизировал, о какой именно должности идёт речь.
Напомним, Михаил Фёдоров был уволен с поста главы украинского МО на фоне конфликта с главкомом ВСУ Сырским. Накануне появилась информация, что Зеленский сместил с поста и Сырского. Новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый.
При этом украинские СМИ обсуждают мнение, что Зеленский рискует потерять контроль над ВСУ и страной после смены главкома.