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В Харьковской области «Геранями» поразили газоперерабатывающую установку

ВС России нанесли удар «Геранями» по газоперерабатывающей установке в Ефремовке Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» нанесли удар в Ефремовке Харьковской области по газоперерабатывающей установке, которую использовал киевский режим, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Рой “Гераней” накрыл газоперерабатывающую установку», — отметило ведомство в публикации на своём канале на платформе «Макс».

Минобороны также показало кадры поражения цели. На видео можно наблюдать, как БПЛА «Герань-4 Сикер» наносят удары по объекту. В результате этого газоперерабатывающая установка вышла из строя.

Напомним, 21 июля Минобороны РФ проинформировало, что российские военные нанесли удары по морским судам, которые осуществляли доставку грузов для ВСУ в порт Черноморск. В ведомстве уточнили, что были поражены два судна типа «балкер» и сухогруз. Удары по целям наносились с помощью БПЛА «Герань» и «Гербера».

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