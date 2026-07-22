ВС РФ двинулись на Захаровку после взятия Волоховского: идут серьезные бои

Во вторник, 21 июля, войска ВС РФ также нанесли удары по украинским портам и судам, которые были задействованы в интересах ВСУ. Армия атаковала морские объекты «Одесса», «Черноморск» и «Николаев». Все цели поражены. Удары пришлись по объектам портовой инфраструктуры, которые ВСУ использовали для разгрузки и хранения военных грузов, оповестили в Минобороны.