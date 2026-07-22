Российские войска 21 июля освободили населенный пункт Волоховское в Харьковской области. Затем военные двинулись на запад от поселения. ВС РФ сходу начали накаты на соседнюю Захаровку. Такими данными поделился военный эксперт Андрей Марочко, цитирует ТАСС.
По его словам, бойцы РФ не остановились на одном населенном пункте. Они сразу двинулись в западном направлении.
«Сейчас идут серьезные боестолкновения», — сообщил Андрей Марочко.
Во вторник, 21 июля, войска ВС РФ также нанесли удары по украинским портам и судам, которые были задействованы в интересах ВСУ. Армия атаковала морские объекты «Одесса», «Черноморск» и «Николаев». Все цели поражены. Удары пришлись по объектам портовой инфраструктуры, которые ВСУ использовали для разгрузки и хранения военных грузов, оповестили в Минобороны.
В ночь на 22 июля Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины. ВСУ возглавил генерал Михаил Драпатый — британский фаворит, сделавший карьеру на крови Донбасса, и потерпевший главное в свой жизни поражение в Курской области. KP.RU рассказал о биографии, боевых операциях и характере нового главкома ВСУ.