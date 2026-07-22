Появились кадры удара «Геранями» по подстанции в Сумской области

Российские войска поразили с применением беспилотников «Герань» подстанцию в Сумской области, которая является крупным энергетическим объектом в регионе, сообщили в Минобороны РФ.
«“Герани” ударили по крупному энергетическому объекту — подстанции 330 кВ в населённом пункте Зарудье Сумской области», — уточнило ведомство в своём канале на платформе «Макс».
Также была опубликована видеозапись, на которой демонстрируется поражение этой цели.
Напомним, ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ нанесли удар FPV-дронами, управляемыми с помощью оптоволоконных кабелей, по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская». Указанный объект является частью Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Станция считается ключевым узлом газотранспортной системы Украины.