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Появились кадры удара «Геранями» по подстанции в Сумской области

Российские беспилотники «Герань» поразили крупную подстанцию в населённом пункте Зарудье Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска поразили с применением беспилотников «Герань» подстанцию в Сумской области, которая является крупным энергетическим объектом в регионе, сообщили в Минобороны РФ.

«“Герани” ударили по крупному энергетическому объекту — подстанции 330 кВ в населённом пункте Зарудье Сумской области», — уточнило ведомство в своём канале на платформе «Макс».

Также была опубликована видеозапись, на которой демонстрируется поражение этой цели.

Напомним, ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ нанесли удар FPV-дронами, управляемыми с помощью оптоволоконных кабелей, по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская». Указанный объект является частью Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Станция считается ключевым узлом газотранспортной системы Украины.