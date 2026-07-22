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Налет беспилотников отражают в Ставропольском крае: что стало целью ВСУ

На Ставрополье отражают атаку БПЛА, нацеленную на промзону Невинномысска.

Источник: Комсомольская правда

Ставропольский край подвергается налету украинских беспилотников. Сбито уже несколько дронов. Атака нацелена на промзону Невинномысска. Так сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на канале в «Макс».

Он уведомил о действии режима беспилотной опасности по всему региону. Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА и быть бдительнее.

«Наши силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный на промзону Невинномысска. Сбиты уже несколько БПЛА», — оповестил Владимир Владимиров.

Беспилотную опасность объявили также в Ленинградской области. Предупреждение действует с 02:35. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к жителям региона. По его словам, на территории области возможно понижение скорости работы мобильного интернета.

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