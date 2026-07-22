ВСУ атаковали Краснодар: взрывы, пожары и дым над городом

Позже мэр Краснодара сообщил в соцсетях о введении сигнала «Внимание всем». Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и немедленно проследовать в безопасное место. Тем, кто находится дома, рекомендовали не выходить на улицу, укрыться в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой — и не пользоваться лифтом. Тем, кто оказался на улице, посоветовали укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, паркинге или подземном переходе.