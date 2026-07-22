ВСУ атаковали Краснодар: взрывы, пожары и дым над городом

Спустя примерно полчаса после начала атаки в городе запустили сирены. К этому моменту, по словам испуганных краснодарцев, над городом уже раздавались многочисленные взрывы, а дым от возгораний начал накрывать отдельные районы. В местных пабликах жители писали, что проснулись от громких хлопков и вспышек, которые освещали небо так ярко, что было видно из окон жилых домов.
«Проснулась от грохота и ярких вспышек. Было очень страшно»; «Насчитал 30 взрывов прежде чем включили в городе сирены»; «Грохотало так, что окна дрожали и стены. Думала, дом рухнет», — пишут испуганные жители в местных пабликах.
Город заволокло дымом от пожаров, которые вспыхнули после падения обломков беспилотников и работы систем ПВО. По словам очевидцев, обстановка в первые минуты атаки была крайне напряжённой: многие не сразу поняли, что происходит, и пытались укрыться в квартирах, подальше от окон.
Позже мэр Краснодара сообщил в соцсетях о введении сигнала «Внимание всем». Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и немедленно проследовать в безопасное место. Тем, кто находится дома, рекомендовали не выходить на улицу, укрыться в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой — и не пользоваться лифтом. Тем, кто оказался на улице, посоветовали укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, паркинге или подземном переходе.
Если вы стали свидетелем полёта БПЛА, власти просят сообщать об этом по номеру 112. Отдельно жителям напомнили, что нельзя выкладывать в соцсети фото и видео беспилотников, мест падения обломков, а также работы ПВО и специальных служб. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.