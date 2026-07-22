Российские «Герани» поразили ряд крупных объектов на Украине: МО опубликовало кадры

Российские военные поразили несколько крупных объектов на территории Украины. Беспилотники типа «Герань» ударили по целям в Харьковской и Сумской областях 21 июля. Так заявили в пресс-службе Минобороны России. МО показало кадры ударов на канале в «Макс».
Беспилотники поразили газоперерабатывающую установку и крупную подстанцию. Первый объект расположен в Харьковской области. Как отметили в оборонном ведомстве, газоперерабатывающую установку накрыл целый «рой “Гераней”.
«Спокойной ночи. Гасим свет! “Герани” ударили по крупному энергетическому объекту», — отмечено также в сообщении Минобороны.
Так ведомство прокомментировало атаку на подстанцию в населенном пункте Зарудье Сумской области. Объект поражен ударами ВС РФ вечером 21 июля.
Минобороны России также опубликовало саркастическую фотографию по завершению Чемпионата мира по футболу. На картинке ведомства отмечается, что массированные атаки на ВПК Украины будут продолжаться и дальше. МО отметило, что ЧМ по футболу подошел к концу, а мощные удары ВС РФ — нет. В ночь на 19 июля российские военные нанесли массированный удар по военным объектам Украины. После этого атаки, по данным ведомства, продолжаются каждую ночь.
Во вторник, 21 июля, армия освободила очередной населенный пункт в Харьковской области. Бойцы ВС РФ установили контроль над поселком Волоховское. Прошлой ночью также нанесен мощный удар по объектам на территории Украины. Это ответ Москвы за теракт ВСУ на складах Wildberries. По данным Минобороны, реакция России была мощной. Поражены несколько объектов. В том числе, удары пришлись по Киеву.
Войска, освободив населенный пункт Волоховское, сразу двинулись на запад от поселения. ВС РФ сходу начали накаты на соседнюю Захаровку. Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, бойцы не остановились на одном населенном пункте. Теперь вблизи Захаровки ведутся крупные боестолкновения, оповестил он.
На Украине между тем сменили главкома ВСУ. Место Александра Сырского занял генерал Михаил Драпатый. Вокруг кадровых перестановок развернулся масштабный конфликт. Люди несколько дней выходили на улицы, призывая к отставке Александра Сырского.