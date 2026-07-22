Российские «Герани» поразили ряд крупных объектов на Украине: МО опубликовало кадры

Минобороны России также опубликовало саркастическую фотографию по завершению Чемпионата мира по футболу. На картинке ведомства отмечается, что массированные атаки на ВПК Украины будут продолжаться и дальше. МО отметило, что ЧМ по футболу подошел к концу, а мощные удары ВС РФ — нет. В ночь на 19 июля российские военные нанесли массированный удар по военным объектам Украины. После этого атаки, по данным ведомства, продолжаются каждую ночь.