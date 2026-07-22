ВС США признали неспособность добиться целей по Ирану только авиаударами

Напомним, ранее газета The Washington Post написала, что Пентагон столкнулся с критическим истощением бюджета на фоне конфликта с Ираном. В публикации подчёркивается, что в связи с этим финансирование некоторых ключевых направлений может быть полностью остановлено уже в ближайшие месяцы.