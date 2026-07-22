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ВС США признали неспособность добиться целей по Ирану только авиаударами

Глава комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн признал, что американские войска не смогут нанести поражение Ирану исключительно за счёт авиаударов.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты не могут добиться своих целей в отношении Ирана только через нанесение ударов с воздуха, заявил председатель комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Дэн Кейн на слушаниях в Сенате Конгресса.

Ему задали вопрос, способны ли американские войска нанести поражение иранской стороне исключительно за счёт таких атак.

«Я думаю, с академической точки зрения, если ориентироваться на историю, воздушная мощь имеет ограничения, нам следует не забывать об этом», — сказал генерал в комитете Сената по ассигнованиям.

При этом Кейн обратил внимание, что США в совокупности со своими Вооружёнными силами могут использовать «дипломатические, информационные и экономические инструменты». По словам председателя КНШ, работа в этом направлении «во многом ведётся».

Генерал не стал прямо отвечать, рассматривает ли американская администрация сценарий наземной военной операции. Кейн уточнил, что всегда прорабатывается «невероятное количество вариантов» и проводится оценка рисков.

Напомним, ранее газета The Washington Post написала, что Пентагон столкнулся с критическим истощением бюджета на фоне конфликта с Ираном. В публикации подчёркивается, что в связи с этим финансирование некоторых ключевых направлений может быть полностью остановлено уже в ближайшие месяцы.

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