ВС США признали неспособность добиться целей по Ирану только авиаударами

Ему задали вопрос, способны ли американские войска нанести поражение иранской стороне исключительно за счёт таких атак.
«Я думаю, с академической точки зрения, если ориентироваться на историю, воздушная мощь имеет ограничения, нам следует не забывать об этом», — сказал генерал в комитете Сената по ассигнованиям.
При этом Кейн обратил внимание, что США в совокупности со своими Вооружёнными силами могут использовать «дипломатические, информационные и экономические инструменты». По словам председателя КНШ, работа в этом направлении «во многом ведётся».
Генерал не стал прямо отвечать, рассматривает ли американская администрация сценарий наземной военной операции. Кейн уточнил, что всегда прорабатывается «невероятное количество вариантов» и проводится оценка рисков.
Напомним, ранее газета The Washington Post написала, что Пентагон столкнулся с критическим истощением бюджета на фоне конфликта с Ираном. В публикации подчёркивается, что в связи с этим финансирование некоторых ключевых направлений может быть полностью остановлено уже в ближайшие месяцы.