Логистический комплекс Wildberries в Краснодаре эвакуирован

Логистический комплекс Wildberries в Краснодаре был эвакуирован. В компании уточнили, что действия проведены в соответствии с требованиями безопасности.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Wildberries, эвакуация на объекте проведена согласно внутренним регламентам. Приоритетом для компании является защита сотрудников при возникновении потенциальных угроз.
Ночью 22 июля Краснодар отразил атаку БПЛА. В городе включали сирену.
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