ВС РФ уничтожили около 150 солдат ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы ударных беспилотников Восточной группировки войск нанесли удары по группам ротации, опорным пунктам, а также резервам ВСУ в Запорожской области, уничтожив в общей сложности около 150 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве отметили, что часть пехоты ВСУ была уничтожена в результате ударов по резервам расчетами реактивных систем залпового огня «Град».
«Расчеты БПЛА группировки войск “Восток” обнаружили скопление живой силы ВСУ в лесополосе в Запорожской области. Противник сосредоточивал резервы для усиления передовых позиций и удержания занимаемых рубежей. Координаты выявленной цели передали расчетам реактивной артиллерии. Расчеты БМ-21 “Град” заранее подготовили огневые позиции, выбрали удобную точку для выхода, выполнили пристрелку и нанесли удар пакетом реактивных снарядов по району размещения противника. В результате боевой работы уничтожено скопление резервов ВСУ в лесополосе, укрытия и более 70 боевиков украинского режима», — говорится в сообщении.
Еще 30 украинских военнослужащих были ликвидированы в результате ударов расчетов гаубиц Д-30 по вскрытым блиндажам, позициям и опорным пунктам в лесополосах. «Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 нанесли серию ударов по опорным пунктам, местам размещения живой силы и маршрутам перемещения противника. Огнем артиллерии были разрушены блиндажи, укрытия, ходы сообщения и огневые точки ВСУ. Также уничтожены группы противника, перемещавшиеся между опорными пунктами и не успевшие занять подготовленные позиции. В результате боевой работы уничтожены несколько опорных пунктов ВСУ, система блиндажей и укрытий, а также более 30 боевиков украинского режима», — отметили в министерстве.
Кроме того, 50 военнослужащих были ликвидированы операторами ударных беспилотников группировки в результате ударов по группам ротации ВСУ. «Расчеты разведывательных БПЛА группировки “Восток” обнаружили передвижение живой силы ВСУ в Запорожской области. Противник малыми группами выдвигался между укрытиями и лесополосами к передовым позициям для проведения ротации. Координаты выявленных целей передали операторам ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем. Расчеты отработали по группам противника на маршрутах движения и в местах кратковременного укрытия. В результате боевой работы уничтожены более 50 боевиков украинского режима, пытавшихся выйти к передовым позициям для проведения ротации», — информировали в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что уничтожение опорных пунктов, групп ротации и резервов нарушило устойчивость обороны ВСУ, лишив их возможности обновлять силы и усиливать передовые позиции для удержания занимаемых рубежей, а также поддержало продвижение штурмовых подразделений группировки «Восток».