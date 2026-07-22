ВС РФ уничтожили около 150 солдат ВСУ в Запорожской области

Еще 30 украинских военнослужащих были ликвидированы в результате ударов расчетов гаубиц Д-30 по вскрытым блиндажам, позициям и опорным пунктам в лесополосах. «Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 нанесли серию ударов по опорным пунктам, местам размещения живой силы и маршрутам перемещения противника. Огнем артиллерии были разрушены блиндажи, укрытия, ходы сообщения и огневые точки ВСУ. Также уничтожены группы противника, перемещавшиеся между опорными пунктами и не успевшие занять подготовленные позиции. В результате боевой работы уничтожены несколько опорных пунктов ВСУ, система блиндажей и укрытий, а также более 30 боевиков украинского режима», — отметили в министерстве.