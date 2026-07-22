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Группировка «Север» уничтожила за сутки 241 беспилотник ВСУ самолетного типа

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 241 беспилотник самолетного типа и 121 тяжелый боевой дрон типа R-18. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

Источник: РИА "Новости"

«Вскрыты и уничтожены 40 пунктов управления БПЛА, 241 БПЛА самолетного типа, 121 тяжелый боевой дрон типа R-18, 4 квадроцикла и 4 НРТК [наземных робототехнических комплекса] противника», — сказал Межевых.

Кроме того, по данным офицера, подразделения группировки «Север» уничтожили в течение суток танк Т-72, три боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», гаубицу TRF1 производства Франции, гаубицу М114 производства США.

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