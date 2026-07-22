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Расчет ЗРК «Стрела-10» сбил дроны ВСУ пуском ракет «вдогонку»

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» 74-й отдельной мотострелковой бригады Центральной группировки войск сбил разведывательные беспилотники противника пуском ракет «вдогонку» (способ поражения, при котором огонь открывается по отдаляющейся цели) на добропольском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса “Стрела-10” 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск “Центр” во взаимодействии с постом воздушного наблюдения в ходе боевой работы уничтожили разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ самолетного типа на добропольском направлении СВО. Поражение целей было достигнуто прямым попаданием. Для сохранения маскировки пуск ракет выполнялся “вдогонку”, далее военнослужащие сменили огневую позицию и выполнили маскировку боевой машины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты «Стрелы-10» эффективно противодействуют разведывательным БПЛА противника, лишая ВСУ возможности корректировать огонь артиллерии и наводить удары по позициям ВС РФ.

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