Расчет ЗРК «Стрела-10» сбил дроны ВСУ пуском ракет «вдогонку»

«Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса “Стрела-10” 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск “Центр” во взаимодействии с постом воздушного наблюдения в ходе боевой работы уничтожили разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ самолетного типа на добропольском направлении СВО. Поражение целей было достигнуто прямым попаданием. Для сохранения маскировки пуск ракет выполнялся “вдогонку”, далее военнослужащие сменили огневую позицию и выполнили маскировку боевой машины», — говорится в сообщении.